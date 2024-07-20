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        Edirne'de askeri bando konser verdi

        Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:42
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        Edirne'de askeri bando konser verdi
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        Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Saraçlar Caddesi'nde sahne alan bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde marşlar ve türküler seslendirdi.

        Konseri izleyenler Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı salladı.

        Bazı vatandaşlar konserde dans ederken bazıları ise bandonun performansını cep telefonlarıyla kaydetti.

        Konseri, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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