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        Edirne'de yağmur giderinde mahsur kalan kedi yavrusu, kaldırım ve asfalt kırılarak kurtarıldı

        Edirne'de yağmur gider borusunda mahsur kalan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kaldırım ve asfalt kırılarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:52
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        Edirne'de yağmur giderinde mahsur kalan kedi yavrusu, kaldırım ve asfalt kırılarak kurtarıldı
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        Edirne'de yağmur gider borusunda mahsur kalan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kaldırım ve asfalt kırılarak kurtarıldı.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki yağmur gider borusunda kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kanalizasyon hattına bağlanan borunun içinde ilerleyen kediye ulaşamayınca, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

        Görüntüleme cihazıyla kedi yavrusunun yerini tespit eden ekipler, kepçe yardımıyla borunun geçtiği güzergahtaki asfalt ve kaldırımı kırarak deldikleri borudan kediyi kurtardı.

        Site bahçesinde annesinin yanına bırakılan kediye "şans" ismi verildi.

        - "Biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız"

        Kurtarma çalışmalarını izleyen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da mahalleliye gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

        Akın, "Bugün vatandaşlarımız ve ekip arkadaşlarımız sayesinde mucizevi bir ana tanıklık ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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