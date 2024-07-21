Edirne Valisi Sezer, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı

Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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