Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde yaptıkları denetimlerde 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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