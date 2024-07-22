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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:09
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyündeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Enez'de, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Abdurrahim köyünde denetim yapan jandarma ekipleri, şüpheli H.U'yu durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Trafik denetimi

        Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü'ye bağlı Dereköy köyünde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        Araçları denetleyen ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirdi.

        Ekipler, sürücülere kask ve koruyucu ekipman kullanmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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