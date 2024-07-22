Edirne'de bir tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçedeki denetimlerinde şüpheli M.D'ye ait tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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