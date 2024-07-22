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        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerine devam ediyor

        Edirne'de turizm jandarması sahil bölgelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:40
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        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerine devam ediyor
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        Edirne'de turizm jandarması sahil bölgelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Turizm jandarması ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

        Ekipler tatilcileri suda boğulma olaylarına karşı tedbirleri olmaları yönünde de uyardı.

        Yaz sezonu boyunca sahillerdeki denetimlerin süreceği belirtildi.

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