Edirne'de asayiş

Yeniimaret Mahallesi'nde T.D'ye ait bağevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rızaefendi Mahallesi'nde yaşayan İ.T, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Mescit Mahallesi'nde yaşayan H.D, bahçesinde bağlı olan 2 atın zincirinin koparıldığını ve yerinde olmadığını fark etti.

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