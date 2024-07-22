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        Edirne'de vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşları yaşanabilecek orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:57
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        Edirne'de vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşları yaşanabilecek orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, orman yangınlarının önlenmesi ve oluşabilecek hasarı en aza indirmek amacıyla merkeze bağlı Avarız köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ormanlarda ve ağaçlık alanlara yakın bölgelerde ateş ve mangal yakılmaması uyarısından bulunan ekipler, doğaya cam şişe ve izmarit atılmaması gerektiğini belirtti.

        Ekipler, tarla ve bahçelerdeki otların yakılmasının yangınlara neden olabileceği uyarasında da bulundu.

        Doğa ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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