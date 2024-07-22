Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Yeniimaret Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki tarlalara sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.
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