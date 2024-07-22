Edirne'de sağanak etkili oldu

Kentte aşırı sıcakların gelecek günlerde de etkili olması bekleniyor.

Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti. Öğleden sonra 36 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 31 dereceye kadar düştü.

Aniden başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.

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