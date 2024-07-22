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        GÜNCELLEME - Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan 2 gencin cesedine ulaşıldı

        Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:32
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        GÜNCELLEME - Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan 2 gencin cesedine ulaşıldı
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        Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi.

        Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. (14) ve M.T. (18) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler de katıldı.

        Nehre giren dalgıç polisler 2 gencin cesetlerini sudan çıkardı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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