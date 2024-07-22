GÜNCELLEME - Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan 2 gencin cesedine ulaşıldı

Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler de katıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. (14) ve M.T. (18) bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.