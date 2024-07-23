Edirne Valisi Sezer, restorasyonu devam tarihi Uzunköprü'de incelemelerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Uzunköprü'de incelemede bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Uzunköprü'de incelemede bulundu.
Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sezer, dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan köprünün aslına uygun olarak ihya edildiğini belirtti.
Vali Sezer, daha sonra Meriç Kaymakam Vekili Fuat Sözer ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret ederek ilçedeki mevcut durum, devam eden çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.