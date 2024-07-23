Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kanola Üretimini Geliştirme Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 31 Temmuz mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, "İlimizde yürütülecek olan 'Kanola Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında, yüzde 75 bakanlık hibeli yüzde 25 çiftçi katkılı olarak hibrit kanola tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 31 Temmuz Çarşamba mesai bitimine kadar il veya ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir." denildi.