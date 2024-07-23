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        Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesine bağlı Subaşı ve Küplü beldelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:17
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        Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesine bağlı Subaşı ve Küplü beldelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi'yi ziyaret eden Vali Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

        Talep ve istekleri dinleyen Sezer, ilçeye yapılması planlanan organize sanayi bölgesi ve tarımsal yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

        Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay'ı da ziyaret eden Sezer, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

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