Edirne'de amcasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 4 gün önce aralarında çıkan tartışma sonucu amcası Tokcan K'yi (47) tüfekle vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Umut K. (27), polis ekipleri tarafından Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerde yakalandı.
Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Umut K, 19 Temmuz'da Yenimescit Mahallesi'nde tartıştığı amcası Tokcan K'yi tüfekle vurmuş, Tokcan K, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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