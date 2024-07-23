Edirne'de amcasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce aralarında çıkan tartışma sonucu amcası Tokcan K'yi (47) tüfekle vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Umut K. (27), polis ekipleri tarafından Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerde yakalandı.

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