Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Belediye Başkanı Akın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Belediye Başkanı Akın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında basın mensuplarının gece gündüz demeden şeffaf ve tarafsız bilgi akışını sağlamak için çalıştığını belirtti.

        Basın bayramını kutlayan Akın, Edirne ve Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan basın mensupları ve gazetecilere çalışmalarına başarı diledi.

        Gazetecilerin ve basın mensuplarının kritik rol üstlendiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

        "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müfettişidir' sözünden ilham alarak basının toplumumuz üzerindeki kritik rolünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Atamızın basın özgürlüğü ve bağımsızlığı konusundaki vizyonu, gazeteci ve basın mensuplarımızın doğru bilgiyi ulaştırma ve kamuoyunu bilgilendirme görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Türk basınının, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yaşatmaya ve basın özgürlüğünü korumaya devam edeceğine olan inancım tamdır. Görevini Edirne'mizde icra eden gazetecilerimizin, yerel dinamikleri ve halkın sesini duyurmak için yürüttükleri yoğun ve titiz çalışmaları takdire şayandır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Edirne'de amcasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Edirne'de amcasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak
        Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak
        Edirne Valisi Sezer, restorasyonu devam tarihi Uzunköprü'de incelemelerde b...
        Edirne Valisi Sezer, restorasyonu devam tarihi Uzunköprü'de incelemelerde b...
        Amcasını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
        Amcasını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı