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        7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

        Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:52
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        7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi
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        Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 23 ülkeden 1100'den fazla sporcu mücadele etti.

        Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Minikler, gençler ve büyükler kategorisinde müsabakalar yapıldığını belirten Akyüz, turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

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