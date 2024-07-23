7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Minikler, gençler ve büyükler kategorisinde müsabakalar yapıldığını belirten Akyüz, turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 23 ülkeden 1100'den fazla sporcu mücadele etti.

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