Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 2 gencin cenazeleri toprağa verildi

Nehirde boğulan Tutuşturan ve Demir'in cesetleri, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılmıştı.

Edirne'de dün Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si bir süre sonra gözden kaybolmuş, bulunmaları için çalışma başlatılmıştı.

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