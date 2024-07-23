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        Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 2 gencin cenazeleri toprağa verildi

        Edirne'de girdikleri Meriç Nehri'nde boğulan 2 gencin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:19
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 2 gencin cenazeleri toprağa verildi
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        Edirne'de girdikleri Meriç Nehri'nde boğulan 2 gencin cenazeleri toprağa verildi.

        Meriç Nehri'nde boğularak yaşamını yitiren Mert Tutuşturan (18) için Kıyık Yeni Cami'de, Sanem Demir içinse Bademlik Camisi'nde cenaze törenleri düzenlendi.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Tutuşturan'ın cenazesi Acı Çeşme Mezarlığı'na, Demir'in cenazesi de Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenlerine gençlerin aileleri ve yakınları katıldı.

        Edirne'de dün Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si bir süre sonra gözden kaybolmuş, bulunmaları için çalışma başlatılmıştı.

        Nehirde boğulan Tutuşturan ve Demir'in cesetleri, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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