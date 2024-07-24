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        Edirne Valisi Sezer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:35
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        Edirne Valisi Sezer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında meşrutiyetin ilanıyla gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihinin Türkiye'de her yıl Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtti.

        Sansürün kaldırılışının yıldönümünde tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutlayan Sezer, şunları kaydetti:

        "Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, olayları olduğu gibi aktarabilmek için tarafsız bir anlayışla çalışan basın mensupları, üstlendikleri bu misyonla demokrasimizin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' diyerek basının önemine dikkat çekmiştir. Bu vesile ile ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo, televizyon ve ulusal ajanslarda görev yapan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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