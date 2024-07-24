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        Edirne'de asayiş

        Enez'de, Altınkum sahilinde girdiği deniz boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:13
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        Edirne'de asayiş
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        Enez'de, Altınkum sahilinde girdiği deniz boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Altınkum Sahili'nde denize giren E.T, suda boğulma tehlikesi yaşadı.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkan E.T'ye ilk müdahale hemşire olan eşi tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan E.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Evden hırsızlık

        Enez'de, evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Gaziömerbey Mahallesi'nde yaşayan H.K, evinin kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

        H.K, Enez Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        İ.İ'nin kullandığı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan T.Ü'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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