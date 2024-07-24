Edirne'de asayiş
Enez'de, Altınkum sahilinde girdiği deniz boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Enez'de, Altınkum sahilinde girdiği deniz boğulma tehlikesi yaşayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Altınkum Sahili'nde denize giren E.T, suda boğulma tehlikesi yaşadı.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkan E.T'ye ilk müdahale hemşire olan eşi tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan E.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Evden hırsızlık
Enez'de, evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Gaziömerbey Mahallesi'nde yaşayan H.K, evinin kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.
H.K, Enez Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
İ.İ'nin kullandığı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan T.Ü'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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