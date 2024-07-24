Edirne'de asayiş

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziömerbey Mahallesi'nde yaşayan H.K, evinin kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkan E.T'ye ilk müdahale hemşire olan eşi tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan E.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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