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        Edirne'den kısa kısa

        Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:21
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        Edirne'den kısa kısa
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        Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve güvenliğin sağlanması için önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

        Karaburun idaresindeki ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını aktaran Öz, şunları kaydetti:

        "Edirne halkının emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren İl Emniyet Müdürü'müz Onur Karaburun ve ekibinin sıfır suç hedefiyle yaptığı çalışmalar olumlu sonuçlarını vermiştir. Edirne sokaklarında suç unsuru taşıyan araçlar, şüpheliler, silahlı çatışmalar artık yok. Müdürümüz göreve başladığı günden itibaren ilimizde her alanda suç oranı yüzde 70 oranında azalmıştır. Vatandaşımız 24 saat istediği gibi sokaklarda, parklarda, caddelerde dinleniyor ve eğleniyor. Bu onurlu ve kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getirerek Edirne'nin ülkemizin en güvenli ve huzurlu kenti olması için mesai mefhumu gözetmeden çalışan Karaburun'a ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

        - Enez Kaymakamı Tutal evlendi

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal evlendi.

        Ankara'da düzenlenen törenle Cemile Canan Tutal ile hayatını birleştiren Muhammed Emin Tutal'ın nikah şahitliğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç yaptı.

        Günenç, Tutal çiftine mutluluklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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