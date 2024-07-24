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        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 19,989 liradan satıldı

        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 19,989 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:28
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        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 19,989 liradan satıldı
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        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 19,989 liradan satıldı.

        Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hatip köyünden Şahin Çolpan sezonun ilk ürünü ayçiçeğini borsaya getirdi.

        ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, 4 ton ayçiçeğini kilogramı 19,989 liradan satın aldı.

        Çolpan'a, Kurban tarafından ilk mahsul ürün satışı anısına plaket verildi ve 100 litre mazot hediye edildi.

        Kurban, hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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