Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette bakanlığın kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Bakan Yardımcısı Kıran ve Vali Sezer, daha sonra Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'e ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları
        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları
        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 19,989 liradan satıldı
        Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 19,989 liradan satıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Saros sahillerinde sabit şezlong ve şemsiyeler kaldırılıyor
        Saros sahillerinde sabit şezlong ve şemsiyeler kaldırılıyor
        Trakya'da ayçiçeği üreticileri verim kaybı endişesi yaşıyor
        Trakya'da ayçiçeği üreticileri verim kaybı endişesi yaşıyor