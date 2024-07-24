Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Kıran ve Vali Sezer, daha sonra Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette bakanlığın kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.