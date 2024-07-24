24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında basın mensuplarının her türlü zorlu koşullarda halkı bilgilendirmek adına canla başla çalıştığını belirtti.

Basın mensuplarının tarihin her döneminde milletin sesi, kulağı ve gözü olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Büyük özveriyle ve çeşitli zorluklar içerisinde gazetecilik mesleğini sürdüren tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı diliyorum. Edirne'mizde yaşanan olayları ve gelişmeleri kamuoyuna duyuran, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine yürekten inanıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

- MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tokluoğlu, mesajında basın mensuplarının halkın haber alma ve yayma özgürlüğünü sağladığını belirtti. Basın mensuplarına çalışmalarında başarı dileyen Tokluoğlu, şunları kaydetti: "Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Edirne'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."