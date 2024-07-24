Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor
Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerine devam ediyor.
Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerine devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Turizm jandarması ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.
Ekipler, tatilcileri boğulma vakalarına karşı tedbirli olmaları yönünde de uyardı.
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