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        Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçilerinin başarısı

        Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçileri, Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:16
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        Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçilerinin başarısı
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        Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçileri, Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 22-23 Temmuz'da Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 76 kulüpten 482 sporcu katıldı.

        Şampiyonada Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçilerinden Güneş Zımba 36 kilogramda, Derin Enginar ise 58 kilogramda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

        Şirin Dilci de gümüş madalya kazanarak Türkiye ikinciliği başarısı gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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