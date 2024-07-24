Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçilerinin başarısı

Şampiyonada Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçilerinden Güneş Zımba 36 kilogramda, Derin Enginar ise 58 kilogramda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

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