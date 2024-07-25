Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı Edirne'de törenle kutlandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Caddesi'nde toplanan kortej, bando eşliğinde Lozan Anıtı'na yürüdü.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, anıta çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akın, burada yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılının, bu antlaşmayla kazanılan Türk toprağı olan Karaağaç'ta gururla kutlandığını söyledi.

Bağımsız ve çağdaş bir Türkiye'nin doğmasını sağlamış olan Lozan Barış Antlaşması'nın, Türk halkının kaderinin yazıldığı dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Eğer Kurtuluş Savaşı olmasaydı, Lozan Barış Antlaşması imzalanmasaydı, Cumhuriyet kurulmasaydı ve o büyük deha Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Türkiye ve Türk milleti Sevr Antlaşması'yla kendisine biçilen utanç verici giysinin içinde kuruyup gidecekti. 780 bin kilometrelik ülke topraklarımızın Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiğimiz, kapitülasyonlara son vererek mali ve ekonomik açıdan uluslararası alanda kazandığımız ekonomik bağımsızlığımızın belgesi Lozan Barış Antlaşması dönemin konjonktürüne ve şartlarına bakıldığında Türkiye'nin uluslararası diplomaside kazandığı en büyük başarılardan birisidir."