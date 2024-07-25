Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor.

Yurda gelişlerde kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından ana vatana giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz yaşanması için çaba sarf ediyor.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçilerin tatil sezonunun başladığı son bir aydan bu yana Trakya'daki sınır kapılarında Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı. Aynı dönemde sınır kapılarından 289 bin 143 araç girişi yaşandı.

Yoğun gelişlerin yaşandığı bu yıl Kapıkule Sınır Kapısı'nda da rekorlar kaydedildi. 14 Temmuz'da, 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi olurken tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. - "Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz" Almanya'da gelen Mustafa Çolak, AA muhabirine, ana vatana kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi. Sorunsuz bir yolculuk yaşadıklarını, sınır kapısında beklemeden yurda giriş yaptığını belirten Çolak, "Toprağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz, Allah'a şükürler olsun ülkemiz geldik. Tatilde aile büyüklerini ziyaret edip biraz dinleneceğiz." dedi.