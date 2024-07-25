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        Edirne'den Paris 2024'e gidecek 5 spor insanı, olimpiyatlarda bulunmanın heyecanını yaşıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekibi çalışanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda milli takımda yer almanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:18
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        Edirne'den Paris 2024'e gidecek 5 spor insanı, olimpiyatlarda bulunmanın heyecanını yaşıyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekibi çalışanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda milli takımda yer almanın gururunu yaşıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli güreş antrenörü Turhan Aslantürk, masör Songül Karadeniz, fizyoterapist Buse Hopancı, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve judo antrenörü İlknur Kobaş Tepe milli takımların olimpiyat ekibinde yer alırken, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar ise voleybol hakemi olarak olimpiyatlarda düdük çalacak.

        Farklı görevlerle Edirne'den olimpiyatlara katılacak 5 spor insanı, hem şehri hem de Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını duyuyor.

        - Aslantürk: "ilk kez olimpiyatlarda görev yapacağım"

        Güreş antrenörü Turhan Aslantürk, AA muhabirine, olimpiyatlarda milli takım kadrosunda yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Milli takımda 8 yıldır antrenörlük yaptığını belirten Aslantürk, güreş branşında Türkiye'nin her zaman iddialı olduğunu dile getirdi.

        Paris'te Türk sporcuların madalyaları toplayacağına inandığını ifade eden Aslantürk, şunları kaydetti:

        "6 erkek ve 5 kadın güreşçimiz altın madalya hedefiyle mindere çıkacak. Çok iyi bir hazırlık sezonu geçirdik. Sporcularımıza inancımız tam. Antrenör ekibi olarak sporcularımızı olimpiyatlara en iyi şekilde hazırladık. Daha önce büyük şampiyonlarda milli takımda yer almıştım ancak ilk kez olimpiyatlarda görev yapacağım. Bunun için ayrı bir sevinç ve gurur da yaşıyorum. İnşallah Edirne'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

        - Hopancı: "Sporcularımızı olimpiyata sağlıklı bir şekilde hazırladık"

        Fizyoterapist Buse Hopancı, 5 yıldır milli takımlarda görev yaptığını ve sporcuların sağlıklı olması için çaba sarf ettiğini belirtti.

        Olimpiyat ekibinde yer almaktan dolayı sevinç duyduğunu dile getiren Hopancı, "Daha önce Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer almıştım, bu sene de Paris'te sporcularımıza hizmet vereceğim. Olimpik branşlardaki tüm şampiyonlarımıza hizmet veren ekibin içerisindeki fizyoterapistlerden biriyim. Sporcularımızı olimpiyata sağlıklı bir şekilde hazırladık." dedi.

        Hopancı, olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Sporculara fizik tedavi alanında daha iyi hizmet verebilmek adına birden fazla uluslararası eğitime katıldığını aktaran Hopancı, olimpiyatlarda büyük başarılar elde edeceklerini belirtti.

        - Tepe: "İnşallah verilen emeklerin karşılığını alacağız"

        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve judo antrenörü İlknur Kobaş Tepe, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda görme engelli judo sporcularının antrenör ekibinde yer aldığını aktardı.

        İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Tepe, "Aralık ayından beri milli sporcularımızla birlikte Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç baraj puanı turnuvamız vardı, buralarda güzel sonuçlar elde ederek 10 sporcumuzla olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Hedefimiz Türk bayrağımızı göndere çektirip, tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek. İnşallah verilen emeklerin karşılığını alacağız." şeklinde konuştu.

        Judo branşında geçmiş yıllarda milli sporcu olarak görev yaptığını dile getiren Tepe, görevini milli antrenör olarak sürdürdüğünü ve olimpiyatlara katılacağı için çok gururlu olduğunu kaydetti.

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek sağlık ekibinde masör olarak görev alacak Songül Karadeniz de olimpiyatlara ilk kez katılacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

        Sporcuların olimpiyatları en iyi şekilde geçirmesi için çalışacağını vurgulayan Karadeniz, "Benim için gurur verici. İnşallah madalyaları kazanarak başarılı bir şekilde geri döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Olimpiyatlarda voleybol hakemi olarak görev yapacak Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar da Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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