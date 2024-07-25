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        Yağlık ayçiçeği üretiminde lider Edirne, çerezlik ayçiçeğinde de söz sahibi olmak istiyor

        Türkiye'de geçen yıl en çok yağlık ayçiçeği üretiminin gerçekleştirildiği Edirne'de, Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla çerezlik ayçiçeği üretiminin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:32
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        Yağlık ayçiçeği üretiminde lider Edirne, çerezlik ayçiçeğinde de söz sahibi olmak istiyor
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        Türkiye'de geçen yıl en çok yağlık ayçiçeği üretiminin gerçekleştirildiği Edirne'de, Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla çerezlik ayçiçeği üretiminin artırılması hedefleniyor.

        Edirne'de halk arasında "karaduman" adıyla bilinen çerezlik ayçiçeği ve "hanım tırnağı" olarak anılan kabak çekirdeğinin üretim alanlarının genişlemesi için Valilik desteğiyle ekim yapıldı.

        Sözleşmeli çiftçilik modeliyle ve üreticilere verilen desteklerle 140 dekarlık alana çerezlik ayçiçeği ve kabak çekirdeği ekimi gerçekleştirildi.

        Vali Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çerezlik ayçiçeğiyle birlikte kabak çekirdeği üretimini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

        Edirne'nin önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu ve ürün çeşitliliğini artırmak için projeler hazırladıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de ayçiçeği üretiminde birinci sıradayız ama çerezlik ayçiçeği üretiminde lider değiliz. Bu sene sözleşmeli çiftçilik modeliyle çerezlik ayçiçeği ekimi yaptırdık. Edirne'nin çok eski geleneksel çekirdeği olan 'karaduman' çeşidini ektirdik. Yine aynı şekilde sözleşmeli çiftçilik kabak çekirdeği ekimini yaptırdık. Eskilerin çok iyi hatırladığı 'hanım tırnağı' çeşidinin ekimi yapıldı. Bu çerezlik çekirdekleri Edirne Yöresel Markası adı altına tüm Türkiye'de satışa sunacağız."

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi. Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü yapan Edirne, bu miktarla birinci sırada yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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