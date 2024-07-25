Edirne'de yaralı leylek tedavisi sonrası doğaya salındı.

Ekip, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne götürdü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen, Havsa ilçesinde yaralı leylek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.