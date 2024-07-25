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        Edirne'de yaralı leylek tedavisi sonrası doğaya salındı

        Edirne'de yaralı leylek tedavisi sonrası doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:35
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        Edirne'de yaralı leylek tedavisi sonrası doğaya salındı
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        Edirne'de yaralı leylek tedavisi sonrası doğaya salındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen, Havsa ilçesinde yaralı leylek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Ekip, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne götürdü.

        Leylek tedavisi sonrası doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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