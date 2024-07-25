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        Edirne'de minibüsün gizli bölmesinde 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'de bir minibüsün gizli bölmesinde 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:04
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        Edirne'de minibüsün gizli bölmesinde 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        Edirne'de bir minibüsün gizli bölmesinde 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda TEM Otoyolu gişeler mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

        Minibüste yapılan aramada gizli bölmede saklanan 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı ve FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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