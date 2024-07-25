Edirne'de minibüsün gizli bölmesinde 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı

Minibüste yapılan aramada gizli bölmede saklanan 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Ekipler, bu kapsamda TEM Otoyolu gişeler mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Edirne'de bir minibüsün gizli bölmesinde 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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