Edirne'de dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü'de "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 sahte noter belgesi, 2 sürücü belgesi ve Gürcistan'a giriş çıkış belgeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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