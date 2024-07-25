Edirne'de dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 sahte noter belgesi, 2 sürücü belgesi ve Gürcistan'a giriş çıkış belgeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü'de "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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