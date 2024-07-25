Edirne Valiliğince vatandaşlara aşure ikram edildi

Aşure dağıtımına Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da katıldı.

Edirne Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

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