Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Derneği üyeleri İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katıldı

Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Derneği üyesi çocuklar ve aileleri, İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Sarıyer'deki bir tesiste düzenlenen programda özel çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı İlknur Acar, özel çocuklara her gün onların özel günüymüş gibi hissettirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görerek onların mutluluğuna tanık olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti: