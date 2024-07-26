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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemede bulundu

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:56
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemede bulundu
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemede bulundu.

        Bayazıt, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle su seviyesi azalan nehir havzasını inceledi, çeltik üreticilerinden son durum hakkında bilgi aldı.

        Üreticilere su ihtiyacını karşılayabilmek için alınan yeni tedbirleri açıklayan Bayazıt, üreticilerin taleplerini de dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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