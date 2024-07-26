Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemede bulundu
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemede bulundu.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemede bulundu.
Bayazıt, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle su seviyesi azalan nehir havzasını inceledi, çeltik üreticilerinden son durum hakkında bilgi aldı.
Üreticilere su ihtiyacını karşılayabilmek için alınan yeni tedbirleri açıklayan Bayazıt, üreticilerin taleplerini de dinledi.
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