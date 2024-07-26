Edirne'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan U.T. (35) ile eşi C.T. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından U.T, eşi C.T'yi bıçaklayarak öldürdü.
Polis ekipleri tarafından yakalanan U.T, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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