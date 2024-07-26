Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Polis ekipleri İpsala ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrol sonrası otomobilde bulunan FETÖ şüphelileri O.O.P, A.Ö.Ç, R.Y ve F.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirilen şüphelilerden O.O.P, A.Ö.Ç, R.Y. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.