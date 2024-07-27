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        Edirne ve Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:00
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        Edirne ve Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Tekirdağ'da da jandarma ekipleri Ergene ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan sürücü F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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