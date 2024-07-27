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        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da inşası süren okulda incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da inşası süren Atatürk İlkokulu'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:25
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        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da inşası süren okulda incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da inşası süren Atatürk İlkokulu'nda incelemede bulundu.

        Okulu gezen Sezer, yetkililerden bilgi aldı.

        Sezer, 8 derslikle 174 öğrenciye eğitim verilecek okulun yapımına destek veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

        Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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