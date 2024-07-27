Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada 683 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
249 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 11 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 14 bin 280 lira idari para cezası kesildi.
Kontrollerde 3 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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