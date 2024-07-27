Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kontrollerde 3 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

249 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 11 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 14 bin 280 lira idari para cezası kesildi.

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