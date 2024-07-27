Edirne Belediye Başkanı Akın, mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu

Mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Akın, "Mahalle muhtarlarımızın gayretli çalışmaları sayesinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalarla Edirne'mizi daha da güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Akın, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Muhtarlara belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Akın, muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda mahallelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

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