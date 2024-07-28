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        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:38
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        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu.

        Programına Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret ederek başlayan Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçeye bağlı Esetçe beldesini de ziyaret eden Sezer, Belediye Başkanı Cemal Deniz'le bir araya geldi.

        Sezer, programı kapsamında Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü'yü de ziyaret etti.

        Ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Sezer, görüş ve talepleri dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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