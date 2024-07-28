Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu.
Programına Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret ederek başlayan Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçeye bağlı Esetçe beldesini de ziyaret eden Sezer, Belediye Başkanı Cemal Deniz'le bir araya geldi.
Sezer, programı kapsamında Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü'yü de ziyaret etti.
Ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Sezer, görüş ve talepleri dinledi.
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