Çizimleriyle atölyeleri renklendiren Karaaslan ve öğrencilere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu tarafından teşekkür belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, duvar resmi teknikleri kapsamında öğrenciler 4 farklı temada tasarımlar hazırladı.

Sergide, heykel, yağlı boya, baskı resim ve grafik tasarımı gibi farklı alanlarda eserler yer alıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin fuaye alanında açılan sergide yurt içi ve yurt dışından 43 sanatçının eserleri yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.