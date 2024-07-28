Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Havsa, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde yaptıkları denetimlerde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği Edirne Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Yabancı uyruklular, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!

        Benzer Haberler

        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde
        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Belediye Başkanı Akın, mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu
        Edirne Belediye Başkanı Akın, mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı