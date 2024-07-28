Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si terör örgütü üyesi 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si terör örgütü mensubu 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, içerisinde 4 kişi bulunan otomobili sınıra yakın bölgede durdurdu.

Şüphelilerden birinin terör örgütü PKK, birinin FETÖ üyesi olduğu, bir şüphelinin de "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.