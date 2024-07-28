Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bir tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Edirne'de bir tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bir tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de bir tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçedeki denetimlerinde S.B'ye ait tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Kenevirler imha edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        Diş tedavisinde hepatit bulaştı!
        Diş tedavisinde hepatit bulaştı!
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Park kavgasında çatışma çıktı! Cinayet işlendi
        Park kavgasında çatışma çıktı! Cinayet işlendi
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza
        Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişiye tutuklama
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişiye tutuklama
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si terör örgütü üyesi 3 şüpheli tutukland...
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si terör örgütü üyesi 3 şüpheli tutukland...
        Edirne'de 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde
        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa