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        Edirne'de su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan balıklar öldü

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:47
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        Edirne'de su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan balıklar öldü
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

        Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü. Büyük bölümü kuruyan gölette oksijensiz kalan balıklar telef olarak kıyıya vurdu.

        Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine son yılların en sıcak ve kurak yaz dönemini yaşadıklarını söyledi.

        Olumsuz hava koşullarının, su kaynaklarını etkilediğini belirten Öztürk, Çömlek köyündeki göletin kuruma noktasına geldiğini ifade etti.

        Göletteki suyun kritik seviyeye düştüğünü dile getiren Öztürk, "Bölgemizde kuraklığın etkilerini ciddi şekilde hissediyoruz. Bu gölet 1987 yılında yapıldı, daha önceki yıllarda da su azalmıştı ancak ilk defa böyle balık ölümleri yaşanıyor. Bu durum Trakya'daki kuraklığın vehametini gösteriyor." diye konuştu.

        Yağmur yağamayınca önce tarım ürünlerinin etkilendiğini, ardından nehirler ve derelerin kurumaya başladığını anlatan Öztürk, "Şimdi de göletlerde balık ölümleri yaşanıyor. Bu göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullanıyorduk ancak gölette su azalınca hayvanları meraya çıkaramıyoruz. Göleti besleyen çeşme ve su kaynakları kurudu, bu yüzden su takviyesi olmayınca oksijen seviyesi azaldı. Böyle olunca balıklar ölmeye başladı." ifadelerini kullandı.

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