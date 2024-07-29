Kuzey Makedonya'dan gelen kursiyerler Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

II. Bayezid Külliyesi, Lozan Anıtı ve Tarihi Tren Garı ve tarihi köprüleri gezen ekip, Eski, Üç Şerefeli ve Selimiye camilerini ziyaret ederek programını sonlandırdı.

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